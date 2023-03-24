新化果菜市場25、26日將有來自鳳梨產地關廟、新化、山上區農會展售鮮果與自家超人氣鳳梨產品。（曹婷婷攝）

新化果菜市場25、26日將有來自鳳梨產地關廟、新化、山上區農會展售鮮果與自家超人氣鳳梨產品。（曹婷婷攝）

新化果菜市場25、26日將有來自鳳梨產地關廟、新化、山上區農會與小農一起展售鮮果與自家超人氣鳳梨產品，圖為鳳梨軟糖與鳳梨造型包，深受年輕人喜愛。（曹婷婷攝）

台南鳳梨產季來了！新化果菜市場每周末平均湧入1.7萬人，看好假日人潮如織，25、26日兩天邀集關廟、新化、山上區農會拿出自家鮮果與超人氣鳳梨產品，將當季鳳梨鮮果與特色加工品，直送消費者面前，歡迎民眾到場選購。

台南農產運銷公司總經理李芳林說，自從新化果菜市場遷至新場以來，發現假日採買民眾與遊客增加不少，周六約7000人、周日更高達1萬人，希望透過這個平台，配合當季的鳳梨產季，邀請生產鳳梨的各農會一同行銷。

他說，之前參與東京國際食品展的效益非常好，除了推廣鮮果與銷售，他發現以往多著重於促銷鮮果，其實農產品加工製品也有很多消費者喜愛，但一般民眾到市場可能只買得到鮮果，農特產加工製品須到農會選購，假日也未必買得到，透過這個平台打團體戰，行銷的效益會更好。

李芳林說，銷售打團體戰是趨勢，未來將配合當季水果產季，如接下來芒果、西瓜、文旦等，都可循此模式，採取整體行銷的策略，協助把農產送到消費者面前。

此次各農會也端出熱銷的特色鳳梨產品，包括山上區農會炙手可熱的「愛鳳醬」，每月可賣出1.5萬瓶，山上區農會指出，不論鳳梨醬或果乾都很受喜愛，加工量需求也逐年增加。

關廟區農會帶來鳳梨吐司、新化區農會則有鳳梨酥、汣禾家的鳳梨軟糖等，業者們都期許藉由產地一起聯合展售，把台南有特色的鳳梨產品一次推薦給消費者。另外，新化果菜市場也推出鳳梨精選1箱4顆、6顆與9顆的不同包裝，歡迎民眾選購。