超人氣南韓女團BLACKPINK日前來台舉辦演唱會並下榻於高雄洲際酒店，在入住期間，團員在社群限時動態貼出的荷蘭Bon Ton Toys × miffy專屬迎賓小禮意外吸引高度詢問，高雄洲際酒店為回饋支持粉絲，即日起至4月9日開放預訂限時限量的升級版miffy主題住房「星光禮遇」專案，贈送房客可愛的客製化迎賓禮品，讓旅人感受明星般的禮遇。

高雄洲際酒店開幕近1年半以來，接待過許多明星藝人及知名網紅，包括吳怡霈、梁靜茹、Ella陳嘉樺、郭書瑤、王思佳、吳鳳等，防疫解封後首度迎來海外巨星，今年更迎來國際巨星團體如新好男孩(Backstreet Boys)、西城男孩(Westlife)、BLACKPINK於演唱會期間入住，酒店也別出心裁做足準備，讓貴賓不只感受南台灣熱情好客的精神，也能透過洲際酒店集團的細膩服務留下美好回憶。

洲際酒店集團台灣區域總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示：「奢華體驗的核心即在於，將每位貴賓不同的喜好和習慣，巧妙融入旅宿空間的軟、硬體中，提供恰到好處的服務。」除了象徵智慧奢華的客房設備，高雄洲際酒店西點主廚陳一輝（Marvin Chen）也率領廚藝團隊發揮創意，依照名人貴賓的飲食習慣客製化迎賓西點盤和點心飾物；酒店也會為不同的名人賓客，依喜好色調和花材設計客房花藝佈置，安排專屬禮品如客製化繡樣浴袍、玩偶及手繪迎賓卡片。

Bon Ton Toys × miffy共9個顏色，入住專案的房客可獲贈不挑色1只。（高雄洲際酒店提供）

「星光禮遇」住房專案將贈送房客顏色隨機的Bon Ton Toys × miffy一只，搭配包含繡字客製化服務的限量米飛兔圍巾與洲際酒店logo別針，還有迎賓西點盤、迷你乾燥花束，並贈送價值1500元餐飲折抵，適用SEEDS大地全日餐廳、Delicatesse烘焙坊及客房內餐飲服務；專案可於3月28日至6月9日期間入住，房型適用豪華雅緻房雙床高樓層及雙中床、開放式港灣海景套房、開放式雙床套房，豪華雅緻房雙床高樓層房價每晚8000元起、開放式套房每晚1萬2000元起，依官網浮動房價為準。