民進黨彰化縣黨部辦理2024年第11屆區域立委提名初選領表登記作業，第二選區現任立委黃秀芳完成登記。（民進黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部辦理2024年第11屆區域立委提名初選領表登記作業，第四選區現任立委陳素月完成登記。（民進黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部辦理2024年第11屆區域立委提名初選領表登記作業，立委邱建富在總統府祕書長林佳龍介入協調，決定退出立委初選。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部辦理2024年第11屆區域立委提名初選領表登記作業已截止，共4人領表、3人登記，完成初選登記的有第一選區現任立委陳秀寳、第二選區現任立委黃秀芳、第四選區現任立委陳素月等三位，4月12日將由中執會審查及確認候選人資格，由於三個選區都是同額競選將不用辦理民調，並於5月17公告提名。

前彰化市邱建富原本堅持參加立委初選，經正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍介入協調後，宣布退出，要互相牽成讓彰化隊全壘打。

至於第三選區至登記截止日仍無人登記，黨部主委楊富鈞表示，民進黨不會在第三選區缺席，地方黨部會依程序向中央黨部報告，後續將由2024大選提名策略小組進行討論，決定最適當最有戰力的候選人，team taiwan團結一心、迎向勝利。

第三選區這屆由國民黨謝衣鳳打敗洪宗熠，有人看好看好前立委洪宗熠再戰，洪宗熠目前擔任行政院中部辦公室副執行長，強調現階段先做好目前工作，中央要徵召，再進行評估，尊重中央的決定。