高雄市文化局23日舉辦「左營海軍眷村文化景觀通盤檢討─保存及管理原則審議案」，邀請民間團體共同舉行公聽會，但卻有文史團體表示文化局僅在簡報完成後就「閉門」，文史團體質疑文化局黑箱作業，更擔心眷村遭解編。文化局24日澄清，昨日僅做部分文字微調，並未提出解編一事，要部分人士勿隨意臆測。

左營海軍眷村於2010年登錄文化景觀，其保存及管理原則訂定迄今已13年，因應時代環境變化、保存現況等因素適度調整，針對區內59公頃文化景觀通盤檢討，於昨日召開文資審議，但就有文史團體指出昨日會議在進行簡報完後就閉門，質疑文化局黑箱作業，擔心眷舍會遭到解編。

文化局今日澄清，審議過程依規定開放旁聽及民眾陳述意見，審議結果僅針對部份文字微調，並未有其他重要保存管理原則地變更，更未提出左營眷村文化景觀解編、縮小相關議題。與會委員均表達應在保存管理原則的架構下，進行新舊融合的文化景觀優化，並加速整體活化速度。

文化局表示，經諮詢學者專家、當地里長、議員及團體等，均期待朝向保存眷村重要元素（紋理、老樹、重要建物、軍事消防設施等）、新舊併存景觀協調、補充公共設施不足（增加社區活動中心、公托、公幼、長照、社宅等）及強化交通路網等原則進行。

文化局解釋，左營海軍眷村總面積達59公頃，市府雖推動以住代護計畫，惟規模與速度有限，為回應社會期待，加速左營海軍眷村活化發展，文化局特聘請高雄大學陳啓仁教授擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生總規畫師，全面盤整規畫眷村保存及活化方向。

文化局強調，保存眷村重要元素、修復老舊眷舍，補充公共設施、新舊融合景觀，引進民間資源來成就眷村保存再生為各方共識，將以此為核心持續進行。