瑞芳警勇逮500萬飛車搶匪影片曝光 警員：隨時應變開槍

▲警方巡邏找到搶匪車輛立即要求攔停。（新北市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲攔停後逮捕搶匪。（新北市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

台北市內湖區23日發生4搶匪當街攔車搶劫500萬的事件，1小時後警方順利逮人。順利完成任務的新北市警察局瑞芳分局雙溪分駐所副所長蔡銘良及女警員俞憫苓24日表示，「這次攔查搶案歹徒，是人生頭一回」，當時已持槍隨時做好開槍的準備，幸好犯嫌沒有要硬拚的意思，順利逮人完成任務。

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蔡銘良表示，23日搶匪得手後，駕車沿環東大道逃往新北市，內湖分局通報雙北市警局協助攔截圍捕後，下午便聽到勤務中心在播報北市發生搶案，並告知歹徒使用的車號跟可能行經的路線，當下預判搶匪有可能往其轄區的台二丙線逃亡。

而後蔡銘良與女警員俞憫苓兩人即刻針對轄內主要道路加強巡邏，竟真的在台二丙線上發現歹徒使用車輛，立即上前攔查並通報支援及北市到場協助處理，兩人機警應變，處置得當，順利完成任務。

蔡銘良表示，從警遇過的大小案子不計其數，但攔查搶案歹徒是人生頭一回，回想驚險的追捕過程，仍不免緊張。他表示，出門前就跟同事再三叮嚀，千萬不能大意，有必要就大膽用槍，不要害怕。當下也遵照受訓的注意要點，觀察歹徒位子、手、並將自己藏在他們看不到的位子，確保自己的安全等等

蔡銘良說，當下兩人都持槍械隨時準備應變，幸好攔停後搶匪並沒有要硬拚的意思，我們就先要求嫌犯分別下車並趴下搜身，直到支援警力到場，避免了一場惡戰，順利完成任務。