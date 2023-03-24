智慧城市論壇暨展覽(Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE)邁入第10年，2023智慧城市展以北高雙主場的方式展出，高雄展3月30日登場，主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，鏈結16國50個城市，共計165家廠商參展，展出規模550個攤位比去年成長10%，3天展覽期間將舉辦20場次的專業論壇，預計吸引超過3萬人次的專業人士參加。

2023高雄智慧城市展24日舉辦展前記者會，主辦單位、台灣智慧城市產業聯盟會長井琪表示，今年因為邊境管制鬆綁，預計有超過300位海外訪客，參訪展會及進行商務交流。三大國際城市組織ICLEI、CityNet及WeGO的秘書長，也都將出席，高雄市長陳其邁將跟全球貴賓介紹城市數位轉型發展智慧城市的經驗，同時也將與ICLEI公開簽署地方能源治理技術合作備忘錄，將台灣首創的城市能源治理規範，導入高雄，以協助城市的能源轉型，同時協助台灣能源廠商進入國際市場。

今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰Digital Transformation Takes Smart Cities to New Height」，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、智慧農漁業、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。期許透過「智慧城市展」平台結合產官學各界力量推動台灣的數位轉型。

而高雄展今年為第2年舉辦，面對全球淨零碳排浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，同時呼應政府淨零政策，高雄展區特增設「淨零新創主題館」，讓企業了解如何運用智慧科技來達到減碳之目的，共同邁向2050淨零之目標。

高雄市副市長林欽榮表示，透過的大型國際展會具體呈現，並分享給中南部的企業能就近參觀。(記者張雅雲攝)

高雄市副市長林欽榮表示，辦理KSCSE重要目的在於將過去2年多高雄城市治理、數位轉型丶產業界所推行的各種智慧科技應用以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過的大型國際展會具體呈現，並分享給中南部的企業能就近參觀；尤其高雄被行政院國發會賦予台灣智慧城市發展之國際輸出基地，我們也正加快腳步，與各界合作共同實踐此一願景。

高雄市政府運用5G AIoT技術致力打造全新的智慧城市，高雄智慧城市願景館將呈現市府在「智慧生活」、「智慧交通」、「智慧教育」、「智慧安全」、「智慧產業」、「智慧環保」等領域，運用資訊科技提供創新及有效率的政府服務之施政成果。

此外，中華電信、遠傳電信、光陽公司、神通資科、亞旭電腦、台達電、台灣世曦、農委會、標準檢驗局、韓國現代樂鐵、新科工程、施泰德、西門子及德國萊因等都分別展示智慧城市、淨零碳排及智慧農業的各種解決方案。