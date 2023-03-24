台中市政府為友善電動車，公有停車場充電樁、停車皆免費，沒想到卻有車主成立群組，甚至霸佔充電樁及充電車格情況傳出，為解決公有路外停車場充電車格遭長時間占用停放等問題，市府交通局預計7月1日開始實施充電車格收費，預計採第一小時20元，第二小時起每小時40元的累進收費制，落實使用者付費精神，但電動車在非充電車格停車仍免費。

台中市停車管理處表示，因應停車場電動車充電車格占用問題，已於去年3月起試辦26場公有路外停車場充電車格，採累進費率收費管理（電動汽車充電時不收費），經試辦結果，平面停車場部分充電車格約有83％處於閒置狀態、充電行為約有13％、停車占用行為約有4％，立體停車場部分充電格約有50％處於閒置狀態、充電行為約有50％，有效改善充電車格遭非充電車輛長時間占用問題。

交通局長葉昭甫說明，台中市公有收費路外停車場充電車格收費，目前規劃採累進費率，即第一小時20元、第二小時起每小時皆為40元方式計費，各式證件及車種（含月票車）均依公告費率收費，與民營慢充站平均市場行情相較（平均每小時約50元），停車費相當於打8折優惠，未來將視使用率滾動檢討費率。

葉昭甫強調，市府持續推廣各項綠能措施，電動車若停放於台中市其它公有非充電車格（路邊、路外約11萬格）仍免收停車費，而「充電車格」因屬專用車格，為減少遭占用等不當使用情形，故將充電車格納入收費管理，營造更友善的電動車輛環境，也有助推廣民眾使用低碳交通運具。

交通局說明，充電車格依停車場法規定屬專用性質，任何車輛停放於充電車格，若未充電即屬占用行為，除將依充電車格公告的停車費率收費外，並依法實施車輛拖吊移置作業，也會在「告示牌」設置檢舉QR-Code供民眾舉報。