宏都拉斯在蔡總統即將出訪中美洲友邦前宣布，要與中共建交，目的就是藉機向台灣施壓要錢。宏都拉斯副外長24日證實，確實有向台灣要求20億美元的援助，但台灣卻沒有實質回應。

宏都拉斯副外長賈西亞（Antonio García）24日證實，曾經幾次要求台灣提供援助，其中一項是20億美元的債務援助，包括協助建造醫療中心和工業區設施，該計畫已經提出半年多，但台灣方面卻從未給出實質回應，身為新政府，必須給人民更好的答案。

而據台灣外交官員透露，宏都拉斯向台灣要求25億美元的同時，也向大陸索取金援60億美元。

除了獅子大開口之外，宏都拉斯選在蔡總統出訪中美洲友邦前宣布要跟中共建交，還派外長率訪問中國，也是藉機向台北施壓要錢。

「熟悉外交事務的綠營人士」向媒體透露說，蔡政府執政以來，雖然邦交國屢屢傳出斷交危機，但我方召回大使的情況十分罕見，通常都是「突然」被斷交，我國急忙進行善後；這次宏國選在蔡英文總統出訪前夕，拋出將與大陸建交「風向球」，是陸方的「精心操作」。

至於陸方是否會在蔡總統出訪時宣布和宏都拉斯建交，給蔡總統「難看」？23日，外交部長吳釗燮在立法院答詢時坦言，「有這種可能性。」

即便大陸可能利用宏都拉斯與台灣斷交，讓蔡總統難看，我方仍然不願主動跟宏都拉斯斷交，消息人士向媒體表示，最終考量的是宏都拉斯派外長赴陸談建交的結果，「未到最後一刻答案仍不確定」，因此我方對主動宣布斷交，仍有所保留。

國民黨立委江啟臣在立法院質詢時表示，政府不能只以「遺憾」和批評對岸利誘回應宏都拉斯斷交之事，而應拿出解決辦法。

江啟臣指出，過去馬英九執政期的對外政策，是以兩岸做為外交的上位政策，不管維持邦交、國際參與都相對穩健，但民進黨不接受此做法；而若再斷交，代表政府對外政策不能只靠美國，拓展國際空間不能只有「台美關係堅若磐石」。