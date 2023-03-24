據統計，H5N1在全球肆虐，2022年至今全球有7772例禽流感，其中H5N1占了95.4％，目前歐美、日本等各國採取撲殺，阻斷病毒蔓延，而大陸、越南、埃及、印尼及墨西哥等地則施打禽流感疫苗，農委會今天召開「禽流感防疫專家座談會」，會中有專家指出，除非禽流感疫苗證實其有效性、持續性，並且可用噴霧或飲水，否則若要一隻一隻注射，在實務現場難達成。

防檢局報告時指出，目前施打禽流感疫苗的國家均無法有效控制禽流感疫情，且有人類感染高病毒性禽流感案例，具有公共衛生風險，且主要畜牧生產國家施也對禽流感疫苗施打計畫未有共識，建議持續觀察國際使用疫苗狀況。

防檢局局長邱垂章表示，禽流感疫苗的使用，各有其利弊處，從媒體各自論述如利的地方在於降低雞隻死亡，弊端在於擔心基因或病毒轉變。

中興大學獸醫系榮譽教授謝快樂表示，依現行技術禽流感疫苗要用死毒疫苗，但高病原的禽流感難培養其病毒量，製造困難性極高，且環境中的病毒量累積與未使用差異不大，並未降低風險，「可能弊多於利」。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授王金和認為，雖然大陸用了疫苗沒控制住禽流感疫情，但台灣沒用疫苗也沒控制住疫情，而使用疫苗後可以減少損失，也能解決農民問題。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良表示，其實可以把目前針對新冠肺炎的RNA疫苗結合至特用的禽流感疫苗，如果起步的早而且成功，或許也能外銷。

國立中興大學動物科學系榮譽教授許振忠則指出，如果研發出的疫苗無法使用噴霧或飲水注射，那開放疫苗施打為假議題，不可能把每隻雞都抱出來打、難度太高。