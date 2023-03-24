女星陸元琪2002年嫁給音樂人袁惟仁(小胖老師)後淡出演藝圈，但2016年兩人離婚收場，之後她轉戰直播圈跟團購生意，也經常透過社群分享生活點滴。近日陸元琪透露至百貨公司訂炸雞，想不到竟忘記去拿，忍不住崩潰哀號：「我的腦在哪裡。」

陸元琪跟袁惟仁離婚後，獨自照顧一子袁義跟一女袁融，經濟壓力不小，不過她對生活保持樂觀正面的態度，除了在粉專開團購維持生計，面對酸民也毫不畏懼，日前女兒因「最美星二代」頭銜受到酸民羞辱，便曾直球回擊：「我比她美或比她醜，她有沒有探望爸爸，都不是鍵盤俠可以定論的」，勇敢保護女兒。

此外，她看著小孩逐漸長大頗有感觸，也明白能擁有愈來愈多自己的時間：「孩子們現在都長好高了，我感覺自己已經越來越不像他們的媽咪了，每天大家都各自忙碌，越來越少時間能三個人聚在一起」，接著開心說道：「他們展翅高飛了，而我回來了」，並附上戴著粉色粗框眼鏡的照片，可見她的嘴角上揚，心情顯然相當不錯。

如今的陸元琪快樂過每一天，今(24日)PO文分享生活糗事，她透露到百貨公司訂完炸雞，因為需要等半個鐘頭，先到超市買東西，沒想到竟將買炸雞這件事拋在腦後，開車駛離現場，結果接到炸雞店電話，讓她瞬間陷入崩潰，在IG限動發出一張只露出雙眼的自拍照，並在配文寫道：「我的腦～～在哪裡～～」，更忍不住自嘲：「坎坷的一餐」。