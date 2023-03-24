隨著「實價登錄」制度不斷進步，現今房地產資訊相當透明。但民眾畢竟不會天天查閱「實價登錄」資料，要買賣房屋時也大多委託專業房仲協助，黑心房仲仍有可能在「實價登錄」資訊中上下其手，意圖坑騙消費者。倘若消費者沒有多方比較其他房仲業者資訊，很有可能就會受騙上當，虧損上百萬的房價！

永慶房屋的陳懷德經紀人、李朝峰店長的客戶就差點遭到黑心房仲坑騙，所幸兩位永慶房屋經紀人及時協助，才幫助消費者挽回高額房價。

黑心房仲以過時行情資訊坑騙屋主300萬元

陳懷德經紀人表示，2022年中一名屋主主動上店諮詢房價，希望出售自己在內湖區一棟約48坪的房子。陳懷德經紀人根據最新的實價登錄資訊，向屋主表示房屋周遭的行情大約坐落在66-70萬元之間。據此推算，房屋大概有3170萬至3360萬元的價值，再加上250萬元的停車位，房屋總價約在3420萬元至3610萬元之間。

此時，這名屋主大感驚奇，遂向陳懷德經紀人說，他同時有諮詢其他房仲業者，其他房仲業者表示區域行情只有62、63萬元的水準，加上車位也只有3260萬元的總價。而且對方提供的行情資料，也都沒有單坪66-70萬元的成交行情，反而是61-63萬元的資料，怎麼會這樣？

陳懷德向屋主索取其他房仲業者的資訊後發現，該名房仲提供的實價登錄資訊都是2020年的舊資料，考慮到2020-2021年間10%-15%的房價漲幅，屋主恐怕要虧損300萬元！在聽過解說後，屋主遂決定委託陳懷德經紀人售屋，最後房屋也成功以3560萬元出售，幫助屋主挽回300萬元的差價。

以完全不同的房屋類型估價 屋主險虧損150萬元

李朝峰店長回憶，在2021年年初時，有一名屋主打算出售一棟內湖區、大約35坪的老公寓。李朝峰店長當時向屋主分析，該棟房屋周遭的成交行情坐落在45-50萬元之間，因此房屋價格大約在1580-1750萬元之間。

永慶房屋李朝峰店長表示，黑心房仲以完全不同的房屋類型為屋主估價，意圖坑騙屋主150萬元。(圖/永慶房屋提供)

屋主卻說，其他房仲給的實價登錄資料，成交行情都只坐落在39萬、41萬，怎麼會差這麼多？李朝峰店長仔細看過資料後，發現該名房仲提供的兩筆資料中，一個是同條巷子中不同樓層的物件；另一個完全就是不同巷子、不同類型的房屋，價格根本失準。李朝峰店長更向屋主表示，屋主房屋隔壁戶2樓去年才以49萬元的單價成交、同條巷口也有類似物件以46萬元的單價成交，40、41萬的行情嚴重低估房價。

屋主這才驚覺自己險些受騙！最後屋主決定委託李朝峰店長協助售屋，而李朝峰店長也不負所望，最終房屋以每坪約45萬元的水準，總價約1575萬元成功售出，幫助屋主挽回超過150萬元。

想避免遭到黑心房仲坑騙？多比較房仲業者就能降低風險！

永慶房屋陳懷德經紀人表示，房屋買賣對許多人來說，是一生中只會有一兩次的經驗，對於記載房價資訊的「實價登錄」不熟悉情有可原。但是這一生中只有一兩次的購售屋機會，卻有可能遭到黑心房仲坑騙，進而損失高額房價，消費者不可不慎。

黑心房仲往往透過選擇性揭露「實價登錄」的成交資料，誘使消費者相信過高或過低的房價，進而可能賤賣自身房產、或是以不合理的高價購入房屋。黑心房仲也有可能改以揭露過時的房價資訊，意圖使消費者誤信數年前的低廉房價。消費者若是一時不察，很有可能就此賠掉數百萬元。

消費者除了多熟悉「實價登錄」資料外，避免遭到黑心房仲坑騙的最簡單方式，就是多比較各家房仲業者提供的實價登錄資訊，並仔細比對各家房仲業者是否有隱瞞資訊的情事。最後選擇誠實的房仲業者為自己服務最有保障。

陳懷德經紀人表示，永慶房屋為了保障消費者權益，不僅經紀人不能自行挑選要呈現的實價登錄資訊，杜絕經紀人刻意操弄資訊的可能；永慶房屋更推出「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，如果永慶房屋的經紀人違反相關規定，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元。永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的理念，服務每一位消費者。