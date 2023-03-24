氣象局地震報告顯示，花蓮萬榮鄉18時4分發生規模4.2地震，地震深度5.0公里，震央在花蓮縣政府西南方48.7公里，位於花蓮縣萬榮鄉，各地最大震度花蓮光復3級、南投、台東、花蓮市、嘉義縣、台中、雲林、彰化1級。

深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感
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