地牛翻身！18：04花蓮規模4.2地震 最大震度3級 18:172023/03/24 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局地震報告顯示，花蓮萬榮鄉18時4分發生規模4.2地震。 （圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，花蓮萬榮鄉18時4分發生規模4.2地震，地震深度5.0公里，震央在花蓮縣政府西南方48.7公里，位於花蓮縣萬榮鄉，各地最大震度花蓮光復3級、南投、台東、花蓮市、嘉義縣、台中、雲林、彰化1級。 深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感 《興櫃股》富動科2022年下半年轉盈 全年每股盈餘0.04元 20多歲女性確診XBB.1.5 僅18天又二度感染 #地震 #氣象局 #花蓮 #規模 #地震深度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮唯一！ 傅崐萁完成國民黨立委初選登記 16:342023/03/24 政治 遠傳交通技術力加持 花蓮400座智慧站牌啟用 18:332023/03/22 財經 花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級 06:042023/03/23 生活 減輕學生書包重量！ 花蓮斥資1186萬廣設學校置物櫃 11:272023/03/22 生活 花蓮首間！吉安鄉圖、周大觀讀出希望中心締結姊妹館 11:372023/03/22 寶島 花蓮公車站牌優化 1秒掌握公車動態 17:582023/03/22 生活 花蓮智慧站牌登場 1秒掌握公車動態 04:102023/03/23 地方新聞 品觀點｜勤練技藝開創未來 花蓮高工四位學生技優保送國立科大 15:422023/03/24 生活 普發金放大術！花蓮最美度假飯店續住1晚6千元 清明連假不加價 16:412023/03/23 生活 花蓮3000納骨櫃位918震損 修繕經費到位加速修復 16:382023/03/23 生活 Global Mall母親節檔期 首祭線上下最高18％雙回饋 20:002023/03/23 生活 《國際金融》聯準會利率決議前夕 歐股小漲0.04% 17:092023/03/22 財經 李宗盛賣老屋助花蓮門諾醫院蓋長照整合中心 下半年完工啟用 14:512023/03/23 生活 《電腦設備》今年營運續拚揚 宜鼎挾AI攻上天價 13:182023/03/24 財經 影射潘孟安涉貪！前立委梁牧養要賠180萬並登報道歉 11:042023/03/24 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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