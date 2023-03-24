據統計，今年至3月20日為止從高風險國家違規攜待豬肉產品入境遭裁罰的旅客已有121人，較去年全年裁罰人數明顯增加。（非洲豬瘟中央災害應變中心提供／林良齊台北傳真）

據統計，今年至3月20日為止從高風險國家違規攜待豬肉產品入境遭裁罰的旅客已有121人，較去年全年裁罰人數明顯增加，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，分析受罰原因，大多數旅客稱久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中被家中放入豬肉製品所致。

應變中心說明，近期隨著入境旅客增加，違規攜帶豬肉產品等檢疫物亦增多，裁罰案件也隨之增加，今年至3月20日止違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數已有121人，較2022年全年被裁罰人數170人，增加明顯，分析受罰原因，大多數受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中被家人放入豬肉製品所致。

應變中心再次提醒民眾返國務必確認行李內容，不要攜帶動植物產品入境，如有疑義，可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯申報，避免受罰。除了入境旅客違規攜帶遭裁罰外，也有國人出國旅遊在海外購買含有豬肉產品的紀念品以郵包寄回國內而遭裁罰案件，請民眾不要郵寄豬肉產品至臺灣，也不要網購肉類製品，以防杜非洲豬瘟病毒藉由郵包快遞入侵我國。

非洲豬瘟國際疫情迄今依然險峻，今年仍然有查獲違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，在在顯示有加強管制必要。面對後疫時代國際旅遊與跨境移動人潮回歸，及民眾購物型態改變，防範非洲豬瘟疫情入侵複雜度增加，應變中心要求各相關部會加強各項邊境管制措施，以維持滴水不漏防疫成果。

另外在國內防疫整備方面，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播風險，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻措施，持續進行查核取締，另針對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格養豬場，亦持續執行查核，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。