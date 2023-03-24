陸委會副主委梁文傑上週宣布「開放『小三通』客運中轉具體規劃」。（本報資料照）

陸委會日前宣布開放國人及陸配可搭乘小三通中轉台灣本島，外界關注陸生是否同樣適用。陸委會今日表示，本次開放對象也擴大至在台灣本島與在金馬地區的陸生。

由於疫情可控、清明節將至，陸委會16日宣布，25日起開放國人及陸配等可搭乘小三通，並得中轉台灣本島；若有特殊情況之旅運需求，另可臨時機動加開航班。

據悉，教育部已告知在台與在金馬地區的陸生也可透過小三通中轉台灣。經本報詢問，陸委會表示，政府歡迎陸生來台就學的立場始終如一，營造陸生在台就學與生活友善環境，照顧及保障陸生權益，亦為政府的既定政策。

陸委會解釋，考量前於今年1月7日起施行之「金馬地區民眾春節交通專案」，適用對象已包含在金門就學之陸生，又在學學生的經濟能力一般較為弱勢，「小三通」路線可以為來自福建及其鄰近省份的學生節省交通成本。爰此次擴大開放對象亦比照辦理，後續仍將滾動檢討相關措施。