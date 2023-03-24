台北最猛凶宅藏百人牌位，頂樓還有土地公廟，傳聞用以「鎮宅」。

日前台北市中山區有「台北最猛凶宅」之稱的某大樓，發生一起女子陳屍在前方馬路上，34年間，已有25個人死亡，又掀起對該大樓的詭異傳聞討論；據悉，該大樓在6樓設有「各姓氏聯合宗祠」供奉上百個牌位，頂樓也有土地公廟，傳聞用以「鎮宅」；該大樓雖然有「台北最猛凶宅」之稱，但也有些網友則認為「死人不可怕，真正可怕的是活人」、「窮比鬼還要可怕」。

據悉，該棟大樓過去34年間，已有25個人死亡，在6樓設有「各姓氏聯合宗祠」供奉上百個牌位，頂樓也有土地公廟，據傳聞用以「鎮宅」，詭異傳聞不斷，當地里長稱「不得不信邪」，這棟「地段極佳」的大樓也名列國內十大凶宅。

該大樓於1984年因電線走火引發火災，奪走19條人命，造成49人受傷，未料，2年後又發生「燒肉粽事件」，一名女子從13樓欲輕生，壓死在下方推著腳踏車叫賣肉粽的小販，女子雖僅輕傷，但小販被當場壓死，而該女子10年後仍選擇輕生。

台北最猛凶宅藏百人牌位，頂樓還有土地公廟，傳聞用以「鎮宅」。（中時資料照）

在2008年，該大樓又發生火災造成2死意外，2010年11樓套房曾發生情侶雙屍命案；網路傳言，有10樓住戶曾遇到電梯從在14樓與地下室之間來回移動，還有位不信邪的中山分局菜鳥員警前往看屋，碰上2個月前輕生過世的女房客，另外有外送員半夜搭上不聽使喚的電梯，上升又下降的瘋狂震動；該棟大樓多年來輕生事故不斷傳出。

據實價登陸，該大樓行情遠比周邊行情還低，每坪約35萬至40萬元，10坪套房總價約360至450萬元，由於便宜的價格，常吸引投資客、包租公買來出租，便宜的租金也常常滿租。

然而，不少網友則不這樣認為，並表示「包租公怎麼會怕，他又不住裡面」、「最兇不是鬼是人，人才是問題，捷運該在旁邊就不兇」、「死人不可怕，真正可怕的是活人」、「人嚇人嚇死人」、「窮比鬼還要可怕」、「窮！連鬼都害怕，窮！見鬼都不怕」。

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