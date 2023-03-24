平時努力工作，下班就要和朋友聚會紓壓，但有些人只要湊在一起，就會興奮地講個不停，甚至控制不住音量。日本網站《占TV》最近列出「聚會、成群就很吵」的12星座排名，他們有時話太多，還會被警告「安靜一點」。

第12名、天蠍座

天蠍座很神秘，他們不太容易相信別人，只對少數人敞開心扉，所以在社交場合上，他們大多話不多，因此不可能有吵鬧的行為，總是一個人在角落保持沉默。

第11名、金牛座

金牛座個性溫和，而且說話節奏緩慢，平時話也不多，善於創造出一種安靜的氛圍，而且他們容易緊張，寧靜環境能舒緩他們的情緒。

第10名、摩羯座

摩羯座做事很認真，性格比較古板，鮮少在眾人面前表現出放鬆的一面，不過身為工作狂的他們，在職場上可能會刻意強調自己，旁人有時候覺得他們有些吵鬧。

第9名、水瓶座

水瓶座性格都偏冷靜，他們既不想與大家一起歡樂，也不會刻意逗身邊的人開心，屬於比較安靜與成熟的類型，不過有時他們悶久了，也會突然一個人狂歡起來。

第8名、處女座

處女座個性低調，而且比較害羞，所以基本上並不吵，不過與人交談時，為了融入大家，他們也會跟著一起嘻笑打鬧，但通常都不會太大聲，即使放鬆也有一定的限度。

第7名、雙子座

雙子座雖然口才流利，但容易對事情失去興趣，所以與人聊天時，有時聊一聊就會突然離開，要他們吵鬧比較困難。

第6名、雙魚座

雙魚座很有同理心，與他人聊天時，情緒還會隨對方的心情起伏，有種「近朱者赤，近墨者黑」的感覺，如果身旁的人很吵鬧，他們自然會跟著提高音量，但有時聲音太大聲，常被旁人喝斥「安靜點」。

第5名、天秤座

天秤座屬於愛社交的類型，但又不太會控制，所以容易聊天聊到哈哈大笑，甚至會嘰嘰喳喳，但自己卻未發覺，最終被旁人歸類為「吵鬧的傢伙」。

第4名、獅子座

獅子座天生擁有領袖的氣質，總是希望把焦點都放自己身上，所以一到了社交場合，他們就會不斷表現，當身邊的人越多時，獅子座情感表達也會特別激烈。

第3名、巨蟹座

巨蟹座通常都很內向，卻擁有「表演者」的一面，他們與人相處時，總是不斷找話題，想讓人感覺愉悅而不尷尬，因此在社交場合上，身邊自然會聚集很多人，當人越來越多時，他們好客心會大暴走，進入喋喋不休的狀態，讓有些人覺得很吵。

第2名、射手座

射手座不管幾歲，總是有「學生」的氣質，與朋友相聚時，他們就會變得很吵鬧，還會根據對方的熟識程度，調整自己惡作劇的方式，即使成年了，也常被人吐槽「你到底幾歲了？」，由於射手座個性活潑，遇到陌生人也總能聊得愉快。

第1名、牡羊座

牡羊座有著好勝的個性，喜歡大家在一起的感覺，還會負責炒熱氣氛，尤其在大型聚會，他們會感到更興奮，而且想要成為焦點，總是散發出「快看我」的感覺，不在乎環境氛圍，就算在高級場所也一樣，若被警告小聲點，他們通常都用「不好意思」帶過。