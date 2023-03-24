大陸男星胡歌憑電視劇《仙劍奇俠傳》李逍遙一角，成為萬千少女的男神，他還曾經歷死亡車禍，奇蹟回到演藝圈讓粉絲更珍惜他每一次作品。胡歌事業順利外，感情狀態也受矚目，今年初被爆出他已秘婚生子，他也證實自己有了新身分，震驚全網；最近胡歌受訪談到第一次抱女兒，當眾舌頭大打結，被網友發現他和以往原本不食人間煙火的感覺不同了，反而更貼近一般爸爸的模樣。

胡歌今年初證實自己結婚生子的消息，多了人夫、人父的身分，最近他出席活動被問到與女兒有關的事，罕見露出害羞靦腆的一面；其中談到女兒竟然舌頭大打結，真心地說出第一次碰到女兒、抱起女兒的感受，覺得她就像一塊白嫩的豆腐，很怕把她碰壞。

另外胡歌也表示，妻子生下女兒後，他因為工作關係不一定會每天晚上在家，他看到妻子傳給她女兒熟睡時的照片，當下就濕了眼眶，他說看到女兒純淨無瑕的樣子，讓他特別感動，認為女兒就像是天使一樣。

廣大網友注意到胡歌當爸後，與之前有距離感又不食人間煙火的感覺大不同，他有跟一般新手爸爸一樣的煩惱，還變成女兒奴，紛紛欣慰地說，「隔著螢幕都感覺到胡歌有多幸福」、「可愛又真實的感受」、「胡歌表情真的很幸福，期待小小胡長大」。