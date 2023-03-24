金庸曾說，有人的地方就有江湖，有些人交友為的是希望對方能扶自己一把，生活中少吃點苦，多少摻雜著功利主義，不過也有些人什麼都不想，認為相逢就是有緣，總是盡心對待，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座性格憨厚、沒有壞心眼，對任何人總是掏心掏肺。

▍牡羊座

牡羊座個性活潑開朗，心地善良、沒有心機，與人的相處過程中也從來沒有設防，對誰都掏心掏肺，所以有時候顯得呆傻，雖然也會有情緒化的時候，不過因為他們對誰都是真心實意，所以很容易得到大家的體諒，只是平時較缺乏主見，會被別人的想法左右。

▍巨蟹座

巨蟹座個性內向、不擅表達，有什麼心事也都放在心裡，不喜歡表露出來，所以難免讓人覺得有些高冷，但實際相處就會發現，他們心地善良、沒有壞心眼，尤其在熟稔的對象面前更是毫不掩飾自己，對誰都掏心掏肺。

▍摩羯座

摩羯座經常給人一種高冷的距離感，但其實只是因為他們太過內向，不懂得表達自己，在社交場合顯得特別不知所措，私底下的摩羯座其實個性十分溫柔，有著與嚴肅外表不同的反差萌，而且會時時關照著身旁所有人，對誰都盡心對待。

▍雙魚座

雙魚座個性單純、沒有壞心眼，跟身邊的人相處融洽，也因此結交不少好友，加上對誰都掏心掏肺，正所謂傻人有傻福，雙魚座的善良和單純帶給自己很多好運，所以身邊貴人很多，遇到事情時總能在朋友的關照之下迎刃而解。