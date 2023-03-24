元大人壽長期關注台灣社會高齡化議題，持續以金融保險業企業社會責任推動永續發展策略，期望為台灣這塊土地盡一份心力，其中，關懷弱勢高齡長者及身障團體為主軸的「銀髮微笑 有愛無礙」活動已邁入第二年，除持續與社團法人中華基督教救助協會合作外，今年也加入提供身心障礙者就業的維凱庇護工場，透過與各方公益團體的合作，將來自元大人壽的愛心裝進食物箱，送至經濟弱勢家庭與獨居長者家中，給予最溫暖、最實在的支持。

今年首場「銀髮微笑 有愛無礙」活動於3月20日在社團法人中華基督教救助協會位於八里的倉庫舉行，元大人壽共有11位熱血志工主動報名食物箱裝箱活動，共計500箱，元大志工表示：這是第二次協助包裝食物箱，今年箱數比去年多了200箱，是一個體力的挑戰，但大家都很開心，因為公司贊助的箱數越多，代表得到幫助的老人家就愈多，期待以實際行動能在社會上形成一個善的循環。食物銀行物資管理組王騰仁主任也表示：中華基督教救助協會扶助對象不限於低收入戶，有一群被稱為邊緣戶的家庭，雖不符合低收入戶標準，但實際上可能生活困頓，因此邊緣戶也是我們援助的對象之一。感謝元大人壽連續兩年支持協會理念，動員一群熱情企業志工來協助包裝。

此外，元大人壽關注高齡長者的權益，從去年啟動「樂齡守護列車」，截至2023年2月已舉辦16場高齡關懷活動，藉由一系列高齡金融防詐騙宣導活動，期望打造一個全方位的高齡友善環境，讓關懷不僅止於保戶、員工、供應商，更擴及至大眾。未來，元大人壽將透過遍及全台的元大志工，將更多關懷傳遞給需要的高齡長者與身障朋友，以呼應元大人壽「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的企業文化，讓關懷高齡長者、身障團體不只是元大人壽永續發展藍圖的一塊重要拼圖，更是集團推動公平待客的指標任務，元大人壽不僅舉辦樂齡活動，更深入優化高齡友善服務，希望全面性地照顧到高齡者及身障族群。