但是，符合特定情形的，公積金貸款最高額度可以上浮一定比例。例如，生育二孩及以上的多子女家庭（至少一個子女未成年）使用公積金貸款購買首間住房的，其公積金貸款最高額度可以上浮30％。
另一方面，上海市房屋管理局稍早印發工作要點，提出2023年全市住房工作的主要預期目標是：確保一手住房價格指數變動幅度符合大陸國家考核要求。力爭二手住房價格指數、住房租賃價格指數變動幅度符合大陸國家監測要求等。
廣東省深圳市住房公積金管理委員會近日印發規定，明確公積金貸款可貸額度不高於單間住房的公積金貸款最高額度。單獨申請的公積金貸款最高額度為人民幣（下同）50萬元，申請人和計算可貸額度的共同申請人共同申請的公積金貸款最高額度為90萬元。
但是，符合特定情形的，公積金貸款最高額度可以上浮一定比例。例如，生育二孩及以上的多子女家庭（至少一個子女未成年）使用公積金貸款購買首間住房的，其公積金貸款最高額度可以上浮30％。
另一方面，上海市房屋管理局稍早印發工作要點，提出2023年全市住房工作的主要預期目標是：確保一手住房價格指數變動幅度符合大陸國家考核要求。力爭二手住房價格指數、住房租賃價格指數變動幅度符合大陸國家監測要求等。
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