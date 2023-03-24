廣東省深圳市住房公積金管理委員會近日印發規定，明確公積金貸款可貸額度不高於單間住房的公積金貸款最高額度。單獨申請的公積金貸款最高額度為人民幣（下同）50萬元，申請人和計算可貸額度的共同申請人共同申請的公積金貸款最高額度為90萬元。