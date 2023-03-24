但是，符合特定情形的，公積金貸款最高額度可以上浮一定比例。例如，生育二孩及以上的多子女家庭（至少一個子女未成年）使用公積金貸款購買首間住房的，其公積金貸款最高額度可以上浮30％。

另一方面，上海市房屋管理局稍早印發工作要點，提出2023年全市住房工作的主要預期目標是：確保一手住房價格指數變動幅度符合大陸國家考核要求。力爭二手住房價格指數、住房租賃價格指數變動幅度符合大陸國家監測要求等。

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