去年保險業遭逢內外夾擊，升息、通膨壓力如影隨形，股債雙殺，影響保險業淨值蒸發不少；防疫險理賠之亂侵蝕掉產險業累積數年的獲利；大環境不佳，影響買氣，壽險業保費收入急速下滑，從財團法人保險事業發展中心的統計來看，2022年整體保險業保費收入為2兆3,344億元，較前一年衰退19.6％，應是保險業有史以來最大衰退幅度，約當退回10年前的水準（2012年、2兆5,988億元）。

公勝保經總經理蔡聖威表示，2022年是保險業的超級寒冬，不僅保費收入衰退近兩成，連保險公司的業務員登錄人數也大幅減少1萬2,681人，跌破22萬人大關，僅保經通路登錄業務員成長1,262人，來到8萬6,103人，顯見大環境嚴峻，單一保險公司業務員面臨保費收入下滑的生存保衛戰壓力下，轉戰能更多元商品線的保經公司的態勢明顯。

即使近年大環境不佳，公勝保經2022年創造了21.88億元營收，與整體金融保險業衰退達31.47％表現相比，公勝保經僅小幅衰退3.1％，表現亮眼，並在整體轉型策略成功帶動下今年度1至2月創造出亮眼成長績效。相較於今年度1至2月整體金融保險業營收仍持續大幅衰退達41.73％，公勝保經營收逆勢成長達9.31％，登錄業務員人數也持續成長來到5,468人創歷史新高。

面對市場保費持續衰退，業務員績效也呈現大好大壞K型化發展現象，展望2023年，環境依然嚴峻，蔡聖威表示，未來保險業的發展應摒棄人海戰術的過時思維，轉而更重視培植業務員競爭力的提升。蔡聖威說，「AI時代來臨，公司如何透過有效的培訓與資源，幫助業務員專業升級，以提高人均產值，才是未來的決勝關鍵」。

因此，公勝保經近年積極投入業務員專業提升的教育訓練，包含組織發展扎根、銷售能力轉型、財務顧問專業認證等，聚焦在高資產族財富傳承、菁英客群退休規劃、中產受薪族定期定額三大面向的產品銷售力培訓。目前公勝取得CFP（國際認證高級理財規劃顧問）、RFC（國際認證財務顧問師）與RFA（退休理財規劃顧問）等證照的人數已接近600人為業界第一。同時公勝也積極投入數位轉型，目前業務員壽險透過數位方式投保的進件比例已達7成，省下更多文書往返的時間用於精進專業能力，實現科技賦能有效提升銷售戰力。

面對升息影響市場震盪、保費與佣率下滑、業務K型化的挑戰，市場淘汰賽還在持續進行，帶領公勝保經走過30年的蔡文俊董事長深具信心地表示，公勝建構了全方位、系統化的培訓課程，以精準的商品策略定位與優異制度持續吸引人才加入，「人才是最重要的資產」，蔡文俊強調，公勝保經將以提供一流培訓資源、打造領先數位平台與建構永續發展基石等三大經營方針，透過協助業務團隊專業升級，聚焦財富傳承、退休規劃、風險保障面向，並以功能完備的數位平台作為行銷與增員利器，建構吸引人才不斷加入的永續基石，引領公勝保經邁向下一個更穩健踏實的30年。