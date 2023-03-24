開拓新客源並提高品牌能見度，上櫃連鎖餐飲集團揚秦國際（2755）旗下品牌「麥味登」與臺灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE+（縮寫：PLG）第一家品牌聯名門市「麥味登北市忠孝店」今（24）日正式開幕。揚秦董事長卓靖倫與PLG聯盟執行長陳建州共同剪綵祝賀，聯名店中設置有PLG拍照主題牆與典藏紀念品展示區，為慶賀首家聯名店開幕，全台麥味登更同步推出主打「原型食物」健康概念的PLG聯名套餐：原塊魚排及原塊嫩雞系列餐點，進一步帶動「美食＋運動」的新生活風潮。

麥味登已經連續三年、橫跨兩個賽季贊助支持PLG台灣職業籃球運動，卓靖倫表示，在PLG聯盟的發展中，不只展現了台灣男籃的新活力，更看見了運動產業的未來榮光。透過聯名店的設立，希望把運動的活力帶進餐飲產業。麥味登以健康美味為標竿，不僅達成「全食材無添加人工防腐劑」的創舉，更希望消費者不只吃得健康，更能透過運動享受更多美食，以「Good Food, Good Game」的概念帶動「美食＋運動」的新生活風潮。

陳建州表示，與本土企業合作，一起成長、一起努力是PLG聯盟一直很在乎的事情。麥味登是聯盟的合作夥伴，更是學習對象，他們深耕台灣36年，在全台有800多家分店，已經是非常多人生活中不可或缺的一部分，PLG也希望能夠朝著這個方向前進，所以這次第一家聯名合作店面，是一個新的里程碑，未來希望能在更多的城市，看到品牌聯名合作店面，PLG跟著麥味登一起溫暖大家的每一天。

卓靖倫說，麥味登與P. LEAGUE+首家聯名門市「麥味登北市忠孝店」位於台北捷運永春站附近，有別於麥味登小型咖啡館的內裝，聯名門市裝潢融入「Oh My PLG」的年度主題，具有大色塊撞色的強烈風格視覺，店內設置典藏紀念獎座與簽名球，拍照主題牆與紀念商品展示區，呈現PLG近年的發展，門市內更有聯名套餐與特製聯名杯，重要賽事還有大型投影幕進行直播，帶領麥味登的運動迷享受完全不一樣的用餐體驗。