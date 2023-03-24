美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）20至24日訪台，外交部今舉行訪團記者會。對於如何嚇阻中共對台的意圖，歐布萊恩建議效仿中東歐國家訓練平民使用武器，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。

歐布萊恩在記者會中被問及如何有效嚇阻中國對台使用武力時表示，他過去曾經投書寫過台灣應該仿效中東歐國家的做法，成立一些組織或靶場，由退役軍人教一般平民安全使用武器，讓平民可以用這些武器保護自己，而這些武器平常則由政府保管，遇到戰爭的話民眾再從政府拿到武器。

歐布萊恩說，不是幾千人學，是「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。若是中共真的入侵台灣，會面對這些人使用AK47步槍、就和中國的軍隊一樣配備，在各角落、大樓殺敵，保家衛國。

歐布萊恩也說，他了解槍枝在台灣是敏感議題，且台灣文化跟美國不同，但戰爭前就要做準備，戰爭爆發再做就來不及，才能有效嚇阻，且可進行有效訓練、並教導人民安全存放，例如瑞士等就是槍枝由政府統一保管在軍火庫。

歐布萊恩表示，他也知道槍枝安全憂慮，但跟現在烏克蘭發生的反人類罪、戰爭罪行比起來都微不足道，烏克蘭人民被屠殺、強暴、兒童被迫離開家園，台灣可以保護自己嚇阻中國，美國和台灣都追求和平，但最好的辦法就是做到能夠保護自己。

此外，歐布萊恩也肯定台灣延長義務役役期、增加國防預算等政策，同時建議台灣可以強化西部的機場設施，以提升空軍作戰韌性

另外也有媒體詢問「毀台論」，歐布萊恩也澄清他沒有說過毀台論，當時他說的是如果發生戰爭，台灣的半導體產業不會存活，因為產業人員不會想要生活專制國家中、不會留在台灣，而主要提供IC設計的美國、荷蘭、日本也不會提供相關的技術。

他強調，唯一有可能毀滅台灣的只有中共，而美國不會入侵台灣，美國總統拜登表態會防衛台灣就說過四次，所謂美國要毀掉台灣的說法極為荒謬。