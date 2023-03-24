關新路向東延伸至柯子湖溪防汛道路工程施工現況。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

為紓解竹北通往竹科大量上班車潮，新竹市政府地政處與已啟動的光埔二期市地自辦重劃會協商，優先完成慈濟路向北延伸至公道五路，以及關新路向東延伸至柯子湖溪防汛道路路段開闢，預計今年底前可先行完工通車，初步緩解慈雲路、埔頂路等通勤時段壅塞的困境。

市府指出，因光埔二期自辦市地重劃範圍內臨公道五路的柯子湖溪右岸為新竹縣轄區，故關新路延伸段僅規畫到柯子湖溪左岸銜接防汛道路，未來將在新竹縣市溝通整合平台上，與縣府協調接續向東開闢延伸至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區車流。

市府地政處指出，光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，規畫有22公頃公園綠地，以及16公頃道路用地，包括慈祥路與慈濟路延伸至公道五路、關新路延伸至柯子湖溪防汛道路、埔頂路與關東路拓寬、台鐵內灣支線下方平面道路等，皆由重劃會主導規畫與施工，預計明年全部開發完成。

地政處指出，目前施工進度約4成，但為及早紓解關埔地區交通困境，市府與重劃會協商，請重劃會先進行慈濟路通公道五路的計畫道路開闢工程，市府也會與中油、台電、自來水等管線事業單位協調進場同步施作，以爭取於今年底前開通慈濟路及關新路延伸段。

市府交通處表示，公道五路車流龐大且地下道出入口緊鄰慈濟路延伸段路口，慈濟路貫穿公道五路，行車動線將更為交錯複雜，故短期內僅開放右進右出，暫不提供直行穿越、左轉公道五路之功能。

市府將會整體綜合評估公道五路周邊道路系統改善方案提報交通改善小組討論，具體改善配套措施完成後，再行開放直行穿越、左轉功能，以串連公道五路南北兩側發展地區。