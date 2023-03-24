民進黨嘉義市立委初選24日截止登記，共有市議員黃露慧、立委王美惠、前嘉義市議員凌子楚共3人登記參選，形成「三腳督」局面，3人選戰經驗豐富，尤其雙姝政治宿怨深，已互相開嗆，3人勢必激戰。
凌子楚向來志在立委，曾2次以台聯黨籍、1次無黨籍身分參選立委，2018年當選嘉義市東區市議員，2020年加入民進黨就傳出他意在備戰立委。
黃露慧是5連霸市議員，21日登記黨內初選即嗆「要下架不適任立委」；當天王美惠也登記初選後，立馬回嗆「適不適任立委，不是黃議員說了算」，並強調她是公督盟評鑑的優秀立委。
民進黨嘉義市立委初選24日截止登記，共有市議員黃露慧、立委王美惠、前嘉義市議員凌子楚共3人登記參選，形成「三腳督」局面，3人選戰經驗豐富，尤其雙姝政治宿怨深，已互相開嗆，3人勢必激戰。
凌子楚向來志在立委，曾2次以台聯黨籍、1次無黨籍身分參選立委，2018年當選嘉義市東區市議員，2020年加入民進黨就傳出他意在備戰立委。
黃露慧是5連霸市議員，21日登記黨內初選即嗆「要下架不適任立委」；當天王美惠也登記初選後，立馬回嗆「適不適任立委，不是黃議員說了算」，並強調她是公督盟評鑑的優秀立委。
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