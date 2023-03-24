台北市內湖區日前爆出三角戀情殺案，45歲潘姓男子身上多處刀傷昏迷，起初警方獲報為輕生，後察覺有異才朝他殺偵辦。中山附醫法醫科主任高大成24日指出，該傷者手臂有抵禦傷，且受傷部位包括頭部，直說「自殺哪會砍頭？」，明顯為他殺，詳情尚待警方調查釐清。

據了解，25歲廖女與23歲高男、45歲潘男為前、現任男女朋友關係，3人21日凌晨在廖女住家外爆發爭執，高男、潘男各持刀互傷，高男手部被畫傷並無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀大量出血昏迷。警方獲報到場，高男與廖女皆稱潘男是自殘受傷，警方介入後發現異狀，廖女才坦言潘男傷勢是高男所為。

高大成指出，以一般法醫學角度來看，被砍到的部位有頭部、頸部及手臂等，這些都是很明顯遭別人砍傷的部位，通常是被砍的一方有去抵擋或被砍到，直言「沒有人自殺會砍頭」，很明顯是他殺，且該男子中傷部位以頸部、頭部為主，這表示砍人一方有殺人意圖，可能會判比較重，詳情尚待警方進一步調查。

高大成表示，最大的問題是2男爭吵時廖女不但未勸阻，還在警方到場時謊稱潘男是自殺，太過分了。警方起初真的以為潘男是爭執中吵不過對方自殺，後來鑑識組查看才發現有異。

高大成說，廖女即便是受到高男威脅，她大可三緘其口就好，不必說謊，說不定廖女和高男分手分不清楚、藕斷絲連，潘男可能還不知情，「被砍還被說成是自殺，他情何以堪？」，一定要追究廖女說謊的原因。

高大成也推測，這案件可能跟香港名媛蔡天鳳碎屍案一樣，與前男友感情還沒切割乾淨，就交了新男友，進而產生感情糾紛，說不定其中還參雜錢財問題，直說「所以感情不能藕斷絲連就是這樣」，否則事情一大堆，難以處理。

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