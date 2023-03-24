周嫌朝店家後門潑灑汽油。（簡銘柱翻攝）

周嫌離開防火巷。（簡銘柱翻攝）

周嫌犯案後離開。（簡銘柱翻攝）

萬華分局龍山派出所於111年7月23日5時許，接獲110轉民眾報案指稱廣州街186巷內有店家遭潑灑汽油，員警獲報到場查看，報案人蔡民（71年次）向警方稱店內後門被不明人士潑灑不明液體，現場散發濃濃的汽油味，警方調閱案發地周邊監視器影像後，發現周嫌（65年次）涉嫌前往該飲酒店後門潑灑汽油，全案依恐嚇危安罪嫌移請偵辦。臺北地方法院依恐嚇危害安全罪判處拘役59日，如易科罰金5萬9千元。可上訴。

據了解，周嫌因常於該飲酒店飲酒後鬧事，因容易酒後鬧事且與少爺有糾紛，故被店家拒絕再入店消費等情況，周嫌因此心生不滿，乃前往該店後門潑灑汽油。

法官審酌被告恣意潑灑汽油間接恐嚇告訴人，法治觀念淡薄，實應非難，兼衡其犯後僅坦承部分客觀事實且迄未彌補告訴人所受損害之態度，考量被告智識程度、生活狀況，暨其犯罪動機、行為所生危害程度、犯罪目的、手段及素行等一切情狀，判處拘役59日，如易科罰金5萬9千元。可上訴。

萬華分局呼籲，遇有糾紛應循法律管道解決，訴諸暴力行為，警方定會依法究責，強勢執法，有心人士勿以身試法。