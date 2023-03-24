蔡英文總統將於29日啟程至中美洲友邦訪問，途中將「過境」加州與國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。對於外界分析會面地點改至美國是要降低中共惡意，美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）說，蔡總統與麥卡錫會面賄成果豐碩，而中共沒有否決權。

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）20至24日訪台，外交部今舉行訪團記者會。

歐布萊恩說，其實過去一直以來，台灣元首出國訪問美國領袖或外國領導人都非常正常，中共是要小題大作、藉此改變現狀。

他表示，知道蔡總統要在加州跟麥卡錫見面，雖然還沒證實，但聽說會在雷根圖書館會面，「對於蔡總統來說這個地點非常好」，麥卡錫也是台灣強力的支持者，也支持蓋拉格議員率領的對中問題特別委員會，「相信跟蔡總統的會面會非常棒、成果豐碩」。

歐布萊恩強調，蔡總統先後跟前眾議院議長、民主黨的裴洛西（Nancy Pelosi）、之後要跟共和黨的麥卡錫見面，都顯示美國國會對台灣跨黨派的支持，「中國共產黨對此沒有否決權，可以隨便決定、影響美國政治人物要跟誰見面、不跟誰見面」。