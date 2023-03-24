▲NONO表示基隆除了美食也有藝陣民俗文化，不只把人潮留下，也要把文化傳出去。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲許效舜在現場再度展現搞笑功力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

藝人許效舜24日和NONO（陳宣裕）等藝人拜訪市政府，基隆市長謝國樑表示，希望舜哥擔任文化觀光諮詢委員會主委，提供歷史文化層面諮詢，從戰爭歷史古蹟中了解並提醒民眾和平的可貴，會中與談具體共識與建議，增進遊客對基隆的認識，同時盼落實文化觀光商業發展。

謝國樑表示，藝人許效舜在今年初即應其邀請，擔任市府文化觀光諮詢委員會主委，今天很開心可和觀光及城市行銷處處長郭霽、文化局長江亭玫一起接待舜哥。會中彼此分享基隆歷史文化及城市文化觀光商業發展，也提議借鏡日本文創商業模式，找尋合適發展路徑。

許效舜指出，要「越在地就越國際！」希望能喚醒大家分享基隆在地優勢。基隆擁有迷人的雨景、國際港口、廟口夜市，從美食味蕾、聲音記憶到港口視覺，在謝國樑的領導之下，大家努力讓國際看到基隆印象。

許效舜並舉中元祭遊街花車噴香水為例，嘗試翻轉基隆成為芬芳香氛的城市，運用柔和色彩、符號讓人感受基隆是溫暖的家；而昔日的基隆委託行，更是時尚符碼象徵，可以嘗試在港邊舉辦時尚週活動。

NONO表示，從小對基隆就有深厚印象與回憶，基隆擁有豐厚傳統文化、藝陣民俗，透過重現或新的方式去詮釋，讓大家知道來基隆不是只有吃美食，而是要把人潮留下來，也把優質傳統文化傳出去。