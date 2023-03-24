近日桃園出現一隻四處逃竄的狒狒引起各界高度關注，連帶新竹六福村也被放大檢視，為了確認園區狒狒沒有走失，昨（23日）執行2次清點，發現比原先通報數量還多1隻，六福村解釋是有新生狒狒來不及呈報。而今日六福村派出空拍機第3次清點，沒想到發生墜機事故，只能將清點任務延期。

新竹縣政府昨派員查察六福村動物園狒狒的飼養狀況，由於其飼養、活動場域面積寬廣，狒狒不時移動，且還有其他設施及遮蔽物，要確實清點頗有難度。

六福村表示，園內共有15種靈長類動物，包括東非狒狒和阿拉伯狒狒等品種，總計有327隻，昨日2次清點時，算出園內東非狒狒有156隻，比林務局提供的數據還要多1隻，六福村解釋，園區動物數量會因出生、死亡有所消長，去年申報東非狒狒155隻，不過今年初有新生兒誕生，數據才因此有落差。

為確實掌握狒狒數量，新竹縣農業處今日發出公文，要求六福村一周內完成清點，根據《三立新聞網》報導，六福村今日下午執行第3次空拍清點，未料空拍機才剛升空沒多久就因故墜機，摔碎的機體僅剩殘骸已無法運作，導致清點任務終止，六福村表示，下周會再安排空拍機出動清點狒狒。