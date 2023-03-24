美國一架飛機日前在飛航途中機師突然病倒，所幸客艙乘客之一正好是另家航空業者休假中的機師，此人見義勇為進入駕駛艙協助另一機師操控航機，最後飛機平安降落，保住全機人員的性命。

綜合美國媒體報導，西南航空（Southwest Airlines）說明，事發航班號為6013，內華達州當地時間22日一早，飛機自賭城拉斯維加斯飛往俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）。航班才起飛不久，其中一名機師發生「需要醫療照護」的狀況。

西南航空發言人說，該航班一名乘客恰巧是另一家航空公司機師，此人得知狀況後進入駕駛艙協助處理無線電通話，航機由另一名機師執飛；還有一名乘客是護理師，負責協助照顧身體不適無法執勤的機師。

發言人說：「對於他們的支援與協助，本公司要致上大大的謝意。」不過，西南航空並未透露不適機師健康狀況的細節。

據航管網站LiveATC.net揭露的事發過程對話內容顯示，該航班一名空服員向塔台說明，「航程中機長身體不適、無法執勤，他此刻在客艙由一名空服員陪著，但我們需要立即送他搭救護車就醫」，據空服員回報，機長一開始覺得胃痛，約5分鐘後就變得「不省人事無法執勤」，所幸60秒後機長又甦醒過來。

西南航空表示，空服團隊在航程中遇到有關旅客發生醫療狀況時向有醫療背景的旅客尋求協助，這是標準作業程序，「本次事件當事人剛好是本公司的員工」。

機上部分乘客甚至不知道機長在航程中病發無法工作。與丈夫一同搭乘這個航班的拉斯維加斯居民黛安（Diane McGlinchey）說，機上廣播詢問乘客之中有無醫護人員十，她絲毫沒注意到空服員流露出任何驚慌失措之情，前排一名乘客立刻按了呼叫燈表示自己是護理師願意協助。

黛安與丈夫坐在後排，他們也沒注意到機長需要醫療協助，只曉得身體不適者已由那名護理師看顧中。後來空服員沉穩宣布，由於機上有緊急醫療狀況，航機將折返拉斯維加斯。直到航機落地，黛安才知道生病的是該航班的機師，當時救護車已於停機坪等著接人送醫，所有空勤人員都很鎮定。

根據飛航追蹤網站FlightAware資料，6013號航班上午7時50分降落在拉斯維加斯機場。西南航空表示，該航班平安降落，由替補人員接手飛往哥倫布。