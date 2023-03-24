臺銀跟進央行升息 27日起調升新台幣存款利率
中央銀行自3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月27日起，調升新臺幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125～0.170個百分點。
中央銀行自3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月27日起，調升新臺幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125～0.170個百分點。
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