倪齊民在劇中是「兒寶」，掩護兒子的惡行。（民視提供）

羅巧倫飾演的李秋月已被賜死，但她的死亡之謎鋪陳至今才真相大白，讓觀眾直呼超燒腦。（民視提供）

藝人吳東諺在民視8點檔《市井豪門》徹底黑化，他所飾演的李成龍先前擔心老婆外遇，而緊迫盯人已讓觀眾心裡發毛，沒想到昨日劇情走到公佈李秋月（羅巧倫飾）死亡之謎，原以為兇手是他的爸爸倪齊民，沒想到倪齊民只是護子心切為他掩護，真正兇手竟是他，跌破觀眾眼鏡，收視也因此直直飆。

吳東諺表示這一場真相大公開的劇本超過6頁，為了在短時間背好劇本演出順利，他和倪齊民都繃緊神經應戰，加上工作人員的幫忙，順利把重頭戲完成。他也對自己是殺人兇手感到訝異，沒想到編劇使用倒敘鋪陳，讓他演得相當過癮。

和倪齊民對戲，吳東諺說兩人互動就像父子，亦父亦友，倪齊民雖是前輩但拍戲沒有包袱，「每次遇到好笑的對手戲，還常常笑到停不下來。」倪齊民也對劇情超展開大感意外，坦言在劇中對兒子的痛罵都是輕輕滑過，如果是現實生活中有這麼戲劇性的發展，一定是直接抓兒子去自首。

隨著劇情連環爆，許多觀眾大讚編劇出乎意料，直呼「8點檔成偵探劇，夠燒腦」，播出後收視率也大開紅盤，平均收視3.93，最高一分鐘4.65，超過145百萬人鎖定。