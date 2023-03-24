近年來因疫情影響與美中戰略競爭緣故，有大量的外企將在大陸的產能移往其他國家。美媒指出，大量移出中國製造業產能正受到諸如墨西哥、印度等開發中國家極高的興趣，這些政府官員們使出渾身解數極力爭取這些產能在他們國家落戶，以促進當地的經濟發展。

《華爾街日報》在一項專題報導中說，一家外資企業的中國經營團隊高管組成的代表團最近前往墨西哥，受到了超高規格接待，墨西哥外交部長、財政部長、該國駐華大使和省級領導人全部到場，凸顯出中美關稅戰、新冠疫情以及不斷惡化的美中關係促使企業重新部署全球供應鏈，而各國都在爭取引從中國轉移出來的製造業產能。

報導指出，對這些政府來說，這些生產線關係到經濟發展與創造數以百萬計的新工作崗位。印度、墨西哥、越南、柬埔寨和菲律賓等國的正競相提供補貼、稅收減免和其它優惠措施，希望說服企業相信他們的國家會成為下一個製造業樂土，足以媲美數十年來被冠以「世界工廠」頭銜的中國。

根據聯合國的數據，2021年，中國在全球製造業中的份額為31%，高於2017年的26%。印度、墨西哥和越南的份額分別為3%、1.5%和0.6%。

報導說，地緣政治的演變意味著中國在全球製造業中的主導地位可能會被削弱。美中之間的貿易和國家安全爭端動搖了一些企業的信心，俄羅斯入侵烏克蘭和新冠疫情給供應鏈造成的干擾也使企業苦惱不已。許多公司正尋求打造更加多樣化的供應鏈，以期在未來的危機中能有更強的韌性。

中國的國際收支數據顯示，2022年進入中國的外商直接投資比上年下降43%至1900億美元。中國在美國進口中的份額也在縮小，反映了中美兩國的關稅之爭和日益嚴重的對立帶來的影響。美國官方的數據顯示，2022年中國在美國商品進口中所占份額從2017年的22%高位降至17%。

從智慧手機到運動鞋，許多美國公司逐漸把製造業務轉移到越南，芭比娃娃製造商則加速擴建墨西哥的生產基地，連中國本身的家電製造商也把生產線移轉到墨西哥蒙特雷的工業園區，並將各種家電用品銷往美國。

企業高管們說，把供應鏈從中國遷走不是個輕鬆的過程，要克服各種挑戰，如較高的運輸成本、過時的設備和工藝以及不合標準的基礎設施。而為爭奪全球製造業的更大份額，各國不僅在成本和地理位置方面展開競爭，還要看誰能在實現本國發展目標的同時，為企業提供最優惠的待遇，包括所得稅與設備支出關稅豁免、提供會計與法律服務，以及政府補貼。

一位陸企的高管在參加墨西哥訪問團的考察行程後表示，墨西哥官員和工廠主非常專注於發展國內製造業，這給他留下了深刻的印象。顯而易見地，他們知道這是一次歷史性機遇，這讓他想起了20年前的中國。