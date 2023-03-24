華夏科大學生會於昨（24）日主辦北區大專校院社團策略聯盟「華時間 聚一夏」活動，期望藉此了解各校社團的特色，並促進學生間情誼，透過師長們的學務交流與社團研習會議，進行社團輔導經驗與帶領技巧分享，營造共榮共好的社團新氣象。

華夏科大學務長戴憲維表示，北區大專校院社團策略聯盟成立目的是為使各校資源共享，建立熱絡夥伴關係，提升社團運作有效方法，培養全方位的社團領導人。

活動開場由華夏熱音社帶來精彩演出，讓與會師生共同沈浸在音樂的想像空間，同時，主辦單位結合在地滇緬文化，帶領師生共同踏查全臺灣最多元的南洋料理美食街－華新街，研討後疫情時代，社團辦活動時的食安預防與推廣「華夏好鄰」店家，期許創造策略聯盟學校學生社團間的合作機會、活動交流及創意發想。

下午則安排2位講師陳信佩、隋曉萍，分別進行「華時間畫一夏-禪繞畫體驗活動」及「華時間香一夏-擴香石手作活動」，讓同學們在手作課程中相互切磋，現場 瀰漫濃濃的幸福感。

本次活動由華夏科技大學主辦，參與的聯盟學校包含景文科技大學、中華科技大學、育達科技大學、宏國德霖科技大學、耕莘健康管理專科學校、新生醫護管理專科學校、佛光大學等8所大專校院的學生社團與師長，一同共襄盛舉。