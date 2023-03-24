1月因春節因素影響，房貸餘額罕見出現萎縮，終止連69個月創歷史新高，2月工作天數回歸正常，房貸餘額回升至9兆3,884億元，再創歷史新高，但年增率持續探底，已降至5.54％，前低為2019年6月的5.29％。

央行官員表示，房市買方仍維持觀望態度，從2月六都買賣移轉棟數年增率僅1.1％就看得出，顯示央行去年以來五度升息、以及各部會推出的房市管制措施都有見效，加上去年第四季以來，全球景氣下行，大環境、總體經濟面也帶來影響，以目前房市氛圍及交易量來看，確實呈現降溫

若以前2月合計來看，今年前2月房貸餘額約18兆7,549億元，去年同期為17兆7,649億元；今年前2月年增率5.57％，相較去年同期年增率9.41％，也可看出房市整體放緩狀況，民眾購屋決策更為保守審慎。

供給面的建築貸款（土建融）餘額續創新高，餘額達3兆1403億元，連48個月創歷史新高，單月增加190億元；但土建融年增率已降至個位數的9.93％，創2019年6月以來最低增速，前低出現個位數年增率，已要追溯至2019年5月的9.68％。

央行官員認為，房市交易與商品市場一樣，當前房市整體買方觀望，即使原物料、人力成本已經慢慢下降，再上漲的空間不大，但基於市場法則，需求出現下滑，導致建商保守進行推案計畫，從區域已可看出差異，蛋白區與蛋黃區推案量落差，也可看出廠商決策比以往更為審慎。