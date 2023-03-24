民進黨台北市議員王世堅日前領表登記北市立委第二選區(士林、大同)，挑戰民進黨現任立委何志偉。根據《TPOC台灣議題研究中心》分析指出，王世堅聲量大幅領先何志偉，兩者差距高達近75％。但是王世堅的仇恨值卻遠高於何志偉，恐是他在電話民調表現上的最大隱憂。

根據《TPOC台灣議題研究中心》蒐集1月19日至3月20日近兩個月之間王世堅及何志偉的網路輿情聲量數據。經分析數據後發現，王世堅以超過27638則聲量大幅領先何志偉的7049則，兩者差距高達近75％。

比較王世堅、何志偉兩人在親綠陣營臉書粉絲專頁被討論的情形，兩人都呈現負面聲量超越正面聲量的狀態︰王世堅的負聲量為3764則、正聲量720則；何志偉的負聲量則是558則、正聲量338則。王世堅在綠營粉專當中的網路好感度更僅有0.19，何志偉的好感度還有0.61。

這場初選已經變成民進黨內部的「顧人怨大對決」，但根據數據指出，親綠粉專明顯「更討厭」王世堅，原因恐怕在於王世堅在台北市長選舉期間，多次拋出「感性支持黃珊珊，理性投給陳時中」、網路上與綠營「側翼」對嗆等發言，導致在民進黨支持者眼中，王世堅的仇恨值遠高於何志偉，這點恐怕是他在電話民調表現上的最大隱憂。