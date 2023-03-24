對於台灣將自泰國進口32.5萬顆雞蛋，一顆成本約4.1元，農業專家《Lin bay 好油》估算，到台灣後一顆雞蛋不到6元；他痛批，農委會之前擺爛不處理，實際上從泰國進來就是又便宜又快，農委會無能的嘴臉就在泰國雞蛋前一覽無遺！

根據《自由時報》報導，我國自泰國進口第一批32.5萬顆雞蛋，當地價格約133.5萬元台幣，一顆成本約4.1元。

而農業專家《Lin bay 好油》估算，這批雞蛋加上運費、關稅及營業稅，到台灣後一顆雞蛋不到6元。

《Lin bay 好油》在臉書指出，不要再扯國際蛋價都很貴了，實際上從泰國進來就是又便宜又快。之前擺爛不處理，搞到要花大錢從澳洲進口雞蛋，現在在泰國便宜的雞蛋面前全部破功。

《Lin bay 好油》直言，如果農委會早一點面對缺蛋的情況，早一點開放其他國家，那麼廠商發現有利可圖，自然就會去進口，根本不需要補貼調度。

《Lin bay 好油》認為，以現在進口的雞蛋來看，根本也不需要過度補貼，只需要減免營業稅，從這些去做調整，也不會與本土的價格落差太大，對本土產業影響也小。

《Lin bay 好油》批農委會嘴硬，對現況的掌握不精確，最後手忙腳亂，「農委會無能的嘴臉就在泰國這個雞蛋前一覽無遺！」