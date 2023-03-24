萬華分局青年路派出所警員蔡鈞任、盧立承，於日前巡邏經過青年路152巷26號前，發現角落停放一輛布滿灰塵，且坐墊上堆滿雜物的機車，蔡員覺得不對勁便上前查看，隨即使用警用巡邏車上架設的AI智慧巡邏系統，查詢是否為失竊車輛，没想到一查，顯示該車為失竊車輛。

經瞭解係車主為一名24歲的女子，於去年7月時騎乘機車外出至新北市三重區，因一時疏忽忘記將機車鑰匙拔取，而遭竊嫌騎走，並至當地的派出所報案，但一直沒消息，經事隔半年後車主没想到警方竟然還能尋回自己的愛車，對警方深表感謝。

萬華分局呼籲，常有車主因為粗心或是趕時間而會在停車之後忘記拔下鑰匙就離開，而讓有心竊取車輛的人士有機可趁，造成自身財物的損失，或是被用來作為犯案工具那後果更是不堪設想，務必要在將車子熄火之後將鑰匙確實拔下再離開，以防類似情形發生，勿淪為竊賊下手目標，警方也將持續防竊作為，維護民眾財產安全。