郭子乾（左）體驗視障者日常。（粘耿豪攝）

郭子乾今（24日）擔任台灣公益聯盟2023年度公益大使，他跟辛隆是多年好友，問起辛隆近況，郭子乾形容他真的是水瓶座，「他要聯絡你就會給你打電話，但我們要聯絡他的時候就找不到。」表示7年多前《康熙來了》要停播時，辛隆邀他搭檔做《乾隆來了》，結果不了了之，但如果有天辛隆回歸演藝圈，希望能合作，直誇他「才華很好」。

郭子乾透露今年有6個舞台劇，已完成2個，也還有其他劇組在等待進組以及實境秀問主持工作，另外下半年選舉也有選舉秀邀約。最近拍攝保健食品廣告，還開金口唱廣告曲，最後廠商決定幫他出單曲並拍MV，搭配眾多女孩入鏡，郭子乾還說有機會想在王偉忠的舞台劇中能開口唱歌。

問到如何擠出時間做公益，他笑稱是時間管理大師，「以前沒辦法幫很多人，現在有這樣的能力何樂而不為，希望能藉由藝人登高一呼，號召更多人投身公益行列。」他認為雖然演藝事業很忙，但其實時間管理做好，依舊可以做公益，並不衝突。

另外，郭子乾覺得工作就是在放假，「每個工作當作見老朋、認識新朋友」，而且當演藝人員的家人都很辛苦，所以回去會多陪老婆聊天，分享演出成果或是去看場電影。他拍戲時也會帶老婆一起，隨著工作時間搭配，順便跟家人旅遊，培養夫妻的小情趣。