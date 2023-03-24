杜忻恬（左）和李子森最強CP合唱〈熱線你和我〉。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持中視《我愛冰冰Show》收視再飆高，上周六播出4歲以上平均收視達2.30，居四台同時段節目之冠，觸及人數更超過123萬人，是當日所有頻道節目排行第2名，白冰冰在臉書報喜，更向支持節目的忠實觀眾表達感謝。

明（25日）晚8點將播出邀請台語歌壇天后蔡秋鳳當來賓，她13歲開始唱歌，唱腔非常獨特，她透露近年因疫情刻意減少演出，因為顧慮家裡有長輩，直到近來為宣傳新歌，才接通告，節目中她帶來〈想起彼當時〉一曲，嗓音讓人陶醉。

蔡秋鳳也特別感謝白冰冰：「因為疫情關係我鮮少上節目，很感謝冰冰姐邀我來節目打歌。」還透露今年把邀約的工作完成，打算休息一段時間，因為醫生有交代不要有壓力，但蔡秋鳳請粉絲放心，她不是封麥，表示曾為了唱歌跟家裡革命10年，所以對唱歌充滿熱愛，而節目中眾星也合唱蔡秋鳳的招牌歌〈金包銀〉，氣氛歡樂。

本周推出「最強CP金曲挑戰賽」，李子森、杜忻恬終於合體，2人有默契地穿上同色系服裝，並合唱〈熱線你和我〉，默契極佳，而陽帆還模仿曹西平拋麥克風再轉身接住，但他差點讓麥克風掉到地上，引起眾人一陣驚呼。