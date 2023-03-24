4嫌內湖搶500萬 士檢依強盜罪聲押。（本報資料照片）

黃姓、莊姓、陳姓及邱姓等4名男子，23日在行愛路搶走謝姓女子500萬元，後在新北市瑞芳遭警逮捕，士林地檢署24日複訊後，認4人涉犯刑法330條結夥3人以上的加重強盜罪，嫌疑嫌大，有逃亡、滅串證之虞，下午向士林地院聲請羈押禁見，目前正在開庭中。至謝女遭強盜的500萬贓款以及未被搶走的195萬均被查扣，以釐清金流。

外傳全案與詐騙集團洗錢、黑吃黑有關，對此士林地檢署表示，本案目前正由檢察官傳喚相關證人，至謝女遭強盜的500萬贓款以及未被搶走的195萬均被查扣，另調取交易明細等資料，釐清相關金流，全案持續偵查中。

北市內湖區行愛路23日下午3時06分發生現金搶案，謝姓女被害人下午先到南港區三重路銀行提領500萬元，又到內湖區提領195萬元，當謝女準備坐車離去時，埋伏多時的黃嫌等人即向謝噴灑辣椒水，並搶走500萬元後逃逸。

警方案發後調閱監視器追捕，下午4時4分左右，瑞芳分局在台2丙線基福公路19公里處，攔獲劫匪駕駛的自小客車。並將車上4名嫌犯當場逮捕，全案疑點重重，目前正由檢警擴大追查中。