沙烏地阿拉伯和伊朗在3月10日恢復外交關係的協議，引起華盛頓的關注。不過，沙烏地阿拉伯並沒有因此停下腳步，根據沙烏地官媒報導，該國正展開與敘利亞商討「關係重建」，2國正準備恢復雙邊的領事服務，如同北京斡旋的沙伊協議前的脈絡，這些跡象表明沙敘2國之間可能會恢復外交關係。敘利亞的美軍基地遭到一架疑似和伊朗有關的無人機攻擊，造成1死7傷，拜登總統隨後授權軍方進行反擊，為這樁和平進程添上一層陰影。

BreakingNews Syria and Saudi Arabia agree to re-establish tiespic.twitter.com/0t0Err2Hav — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) March 24, 2023

據《半島電視台》（Al Jazeera）24日報導，沙烏地阿拉伯在敘利亞戰爭期間支持敘利亞境內的反對勢力，並於2012年關閉了位於大馬士革的大使館，國內也驅逐了敘利亞大使。

沙烏地阿拉伯國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）援引23日（四）外交部消息人士的說法：「沙烏地阿拉伯為促進2國雙向交流，正在與敘利亞官員進行商討以恢復領事服務，」路透社援引3位匿名知情人士的信息，其中一位消息人士指出，沙烏地阿拉伯和敘利亞已同意重新開放大使館。雙方聯繫熱絡起來，是發生在北京促成沙烏地阿拉伯和伊朗達成恢復關係的里程碑協議後所發生的，伊朗是敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）的主要盟友。

沙烏地阿拉伯和敘利亞之間關係的重建將標誌著阿拉伯國家之間的正常化，以及與阿薩德重建關係的重大發展，自2011年敘利亞開始內戰以來，許多西方和阿拉伯國家一直忽略他。

第2位與大馬士革有聯繫的消息人士表示，2國政府「正在準備在開齋節（عيد الفطر‎）後重新開放大使館」，即4月下旬的一個穆斯林節日。這項決定是沙烏地阿拉伯與1位高級敘利亞情報官員的會談結果，根據其中1位地區消息人士和波斯灣地區的1位外交官的說法。

After Iran, Saudi Arabia to re-establish ties with Syria, sources say https://t.co/ohvb8Xjcd1 pic.twitter.com/0vl48xBlqt — Reuters (@Reuters) March 23, 2023

不過，沙烏地政府的對外發言人、外交部和敘利亞政府都還尚未正式發表評論。

這一個外交突破顯示了德黑蘭和利雅得之間的協議，可能會繼續影響該地區的其他危機，過去他們之間的競爭引發了敘利亞戰爭等沖突。美國及其包括沙烏地阿拉伯和卡達在內的多個地區盟友，曾支持一些敘利亞反對勢力。阿薩德能夠在大部分敘利亞擊敗反對派，這主要歸功於伊朗和俄羅斯。

美國作為沙烏地阿拉伯的盟友，反對鄰近地區的國家與阿薩德關係正常化，稱在衝突期間他（阿薩德）的政府行事殘酷，需要看到政治解決的進展。

當被問及和解時，美國國務院一位發言人表示，美國對正常化的立場沒有改變，並且不會鼓勵其他國家與阿薩德正常化關係。

另一位消息人士指出，美國戰略夥伴阿拉伯聯合酋長國（UAE）最近在阿布達比接待了阿薩德和他的妻子，該消息引起了關注。