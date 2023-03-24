嘉威2022年營收56.21億、年成長6％，主要來自原物料價格逐漸回穩，全年毛利率增加至35.9％，唯稅後淨利受到抵稅權已於2021年全數使用影響，實質所得稅率由2021年的3.5％回升至2022年的正常所得稅率，使得稅後淨利為5.65億元，年減3.1％。

嘉威廚房工具產品線切入Walmart、Target及Costco等核心客戶之後，廚房工具產品營收比重上升至8％，今年有望續增至雙位數；其中prepara品牌近期四項產品甫得到芝加哥Athenaeum博物館Good Design獎項肯定，今年廚房工具在市場滲透率仍將持續提升。

至於美國庫存去化議題，通路業者去年第4季營收普遍呈現上揚，今年包括Walmart與Kroger分別預期營收小幅成長2.5～3％與1～2％、而Target則預期營收個位數減少、WSM預測營收正負3％成長，庫存的壓力逐步去化中。