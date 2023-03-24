美吉吉去年毛利率、營業利益率分別達21％、5％，較2021年的17％、2％提升許多。

今年第一季，美吉吉指出，雖為傳統出貨淡季，但旗下外銷代工業務客戶於2月起下單轉向積極並陸續湧現短單需求，進一步推升整體在手訂單量能，隨著訂單陸續完成出貨認列，將有助於後續整體銷售表現。