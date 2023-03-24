美吉吉去年毛利率、營業利益率分別達21％、5％，較2021年的17％、2％提升許多。
今年第一季，美吉吉指出，雖為傳統出貨淡季，但旗下外銷代工業務客戶於2月起下單轉向積極並陸續湧現短單需求，進一步推升整體在手訂單量能，隨著訂單陸續完成出貨認列，將有助於後續整體銷售表現。
在精進營運成本、費用良好管控，加上台幣貶值效益產生業外收益，石塑地板廠美吉吉-KY（8466）去年稅後純益達1.43億元，年增109％，每股稅後純益2.18元。董事會決議通過今年擬配發每股現金股利1.5元。
美吉吉去年毛利率、營業利益率分別達21％、5％，較2021年的17％、2％提升許多。
今年第一季，美吉吉指出，雖為傳統出貨淡季，但旗下外銷代工業務客戶於2月起下單轉向積極並陸續湧現短單需求，進一步推升整體在手訂單量能，隨著訂單陸續完成出貨認列，將有助於後續整體銷售表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。