海悅今天董事會通過2022年第四季合併營收，單月合併營收回升至15.6億元，累計全年達50.92億元，受惠代銷業務挹注，全年營業利益15.99億元，加上按權益法認列轉投資收益2,134萬元，得2022全年稅後純益9.34億元，每股稅後純益為7.88元。

海悅表示，雖去年營收獲利較2021年減少，然每股獲利仍不亞於上市櫃營建同業。

為落實公司治理和提升股東權益，海悅今天董事會也通過2022年度盈餘分配案，擬配發現金股利5元，配發率為63.45％。

依海悅今日收盤參考價67.4元計，現金殖利率為7.42％。

海悅表示，海悅持股逾5成之子公司金毓泰，委請土銀&兆豐統籌主辦77億元的聯貸案，目前已取得4家銀行團86億元聯貸金額，其餘參貸銀行將陸續排案討論過會，近期將舉行聯貸案完成簽約儀式，目標2025年打造完成頂辦大樓，為公司首例收益性商用不動產。

另外海悅也表示，2022年度按權益法認列轉投資收益為2,134萬元，今（2023）年與達麗建設合作的台中「達麗創世紀」開發投資案，預計5月取得使用執照，7月進行交屋，該案總銷金額92億元，海悅持有30％，樂觀期待投資報酬收益，將可按完工比例逐季認列，並可償還12.7億元的土建融額度，維持營運體質良善。

且海悅子公司將公開預售台南新化區《世界南科》自建案，後續每年亦將有一～二個投資收益建案挹注代銷與營建收入，以期堅固營運成長動能。