ESG列入評估企業是否永續經營重要的指標，促使觀光飯店更加重視環境保護、社會責任與公司治理，今年包括寒舍集團旗下五家飯店、國泰飯店觀光事業旗下七間飯店，以及台北、台南遠東香格里拉飯店，均共同響應世界自然基金會發起的「地球一小時Earth Hour」全球熄燈行動，將於3月25日晚間8點30分至9點30分關閉非必要室內與戶外燈光，並推出綠色住房專案與餐飲活動，鼓勵客人參與，進而為企業加分。

寒舍集團旗下台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、寒居，以及礁溪寒沐酒店均參與「地球一小時Earth Hour」全球熄燈行動。除寒居酒店外，其它四飯店並分別以折扣或買一送一、無限暢飲等訴求，推出餐飲優惠關上燈、走出客房，減少能源消耗。

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店七間飯店共同響應，屆時將攜手國泰金控及永聯物流，一起關上不必要的電燈一小時，鼓勵客人一起邁向環保減碳生活。和逸飯店、慕軒飯店並推出「綠生活旅人住房專案」，邀請旅客入住期間自行攜帶個人盥洗用品，減少一次性消耗品的使用。

台北遠東香格里拉25日晚間8點30分至9點30分，關閉建築物外牆燈，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替，亦邀請住宿旅客響應。飯店同步推出「香愛地球 永續生活」低碳環保住房專案，鼓勵旅客自備個人盥洗備品，可享房價92折，飯店再加贈香格里拉獨家環保托特包、風格環保餐具組等，三天兩夜住宿期間將不提供一次性消耗備品、床單布巾更換與整理服務。

台南遠東香格里拉飯店推出「愛旅行．"袋"著走」三天兩夜住房專案，接受預訂4月5日至6月15日期間訂房，雙人入住尊榮客房每房每晚4,700元起，含一日早餐、加贈實用旅行換洗包乙個、享用餐9折及以及Spa芳療85折優惠等，續住期間不補充一次性消耗備品、整房服務及床單布巾換洗。此外，消費者持環保杯至外賣商店購買指定飲品可免費升級大杯，中餐廳、自助餐廳及牛排龍蝦館晚餐期間加贈內用賓客選甜品甜湯。