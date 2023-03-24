副總統賴清德今出席「台灣與日本－建構世界和平共同體」研討會致詞時表示，要保護民主，面對極權主義的擴張，不是在戰爭與和平之間選擇，而是在民主及極權之間選擇。

此外，他說，非常認同「臺灣和日本要共同織一塊和平的布」這句話；臺日合作是為了謀求世界和平、避免戰爭，必然要先建構世界和平的共同體，而臺日合作是最關鍵一步，

他強調，期盼未來臺日在拼經濟、護民主、強國防、護和平四個面向持續合作，造福全世界。

賴清德致詞時指出，目前的國際情勢已經產生了嚴峻變化，面臨如今轉型的關鍵時刻，臺日應該要共同合作，他非常贊同財團法人東亞情勢研究會—江口克彦理事長所說，臺灣和日本要共同織一塊和平的布，不僅幫助印太地區人民，也為全世界人類織下和平願景。

他說，臺日關係非常密切、彼此信任，日本台灣交流協會大橋光夫會長曾說：「臺日關係是世界上友好關係的最佳典範，各國如果能像臺日一樣，相信『戰爭』兩個字就會從世界上消失」。去年臺日雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高；疫情前日本是臺灣第二大觀光客來源國，臺灣則是日本第三大觀光客來源國，兩國互訪民眾超過700萬人次。

他指出，臺日要共同合作、承擔責任，因為都是民主國家，享有民主、自由、人權共同價值，又處於印太區域第一島鏈的關鍵位置，直接承受來自中國、北韓、俄羅斯等極權國家的威脅與挑戰。他非常贊成日本前首相安倍先生所說「臺灣有事等同日本有事」，反之亦然。臺日脣亡齒寒，是面對極權主義擴張的命運共同體，只有臺日合作，世界和平共同體才有辦法邁出關鍵一步，達到世界和平，避免戰事。

談及臺日合作的面向，他認為，第一是拚經濟，強化經濟安全保障，攜手合作，成就新的產業供應鏈完整。目前全世界亟需要一條安全又值得信賴的產業鏈，可以持續維持世界經濟法則。近期台積電在日本茨城縣筑波市設立研發中心，並與日本企業合資在熊本設廠，就是雙方產業合作最佳範例。未來臺日也應持續在新南向國家共同合作。

至於第二；他說，要保護民主，必須要有決心，堅守民主陣容，願意盡各種努力保護民主、推廣民主，讓民主成為達到世界和平的良方。

副總統提到，第三，是強國防。強國防，不是為了侵略其他國家，而是避免戰事發生，確保和平能穩定發展。

他說，第四是保護和平，和平符合世界各國利益，戰爭沒有任何贏家。獲得和平除了須增強國防力量外，臺日國防合作也非常重要，未來雙方應建立安全對話機制，讓兩國國防力量能有更進一步合作。他感謝岸田首相近期為了印太區域穩定、世界和平發展所做的種種努力，除了與韓國總統、烏克蘭總統、印度總理會面，表達對烏克蘭的支持，會中也提及臺海和平穩定，並宣布將投資750億美元於印太地區發展。