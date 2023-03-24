「護國神山」台積電近年成為全球焦點，對科技領域有著難以忽視的重要性。美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）被多次拒絕後，近日終於獲准成功參觀台積電竹科晶圓廠，在科技網站《Wired》以「我在半導體工廠見到神的面貌」為題撰寫長文，稱這是一趟「朝聖之旅」。

赫弗南將晶圓廠形容為人類文明的偉大奇蹟之一。她在文中提到台積電佔全球晶片三分之一的產能，尤其是iPhone和Mac的晶片，對全世界十分重要，以及潛在的地緣政治風險。

赫弗南說，台積電就像個盡職的貼身男僕，為了讓他的貴族看起來漂亮而存在。台積電供應各種產品的大腦，卻只隱身於幕後默默耕耘，從不宣揚功勞。但業界都知道，一旦台積電晶片從世上消失，iPhone、iPad等科技產品頃刻間便成為磚塊。

赫弗南表示，她在紐約致電台積電發言人克萊默（Michael Kramer），提出參訪請求多次遭拒，最終獲准得以一窺台積電神秘面紗，當穿上防塵衣踏入晶圓廠那一刻，她說「我能說這是我吸過最乾淨的空氣」。

赫弗南指出，台積電目前擁有2萬名技術人員，佔員工總數的三分之一，每個人各司其職、日以繼夜的堅守崗位，進行半導體相關設備的維護。在台灣，台積電員工薪酬豐厚，工程師起薪約5400美元，而在新竹一間套房房租約450美元。

台積電董事長劉德音告訴赫弗南，台積電科學人員的不凡在於2個特質：好奇心、毅力。劉德音表示，每個科學人員都必須相信神，神代表著自然，「我們正在台積電描述大自然的面貌」並引用聖經箴言「將事隱祕乃神的榮耀，將事察清乃人的榮耀」。

值得一提的是，赫弗南也提到台積電2021年培訓數百名美籍工程師，但因台美文化衝突掀起熱議，美籍工程師形容台積電是「血汗工廠」，台積電工程師則反稱其為「嬰兒」，指美籍工程師沒有能力運作最先進的晶圓廠。

此外，赫弗南說，儘管張忠謀是在美國麻省理工學院和史丹佛大學接受工程師培訓，但一直都認為美籍工程師不如台灣工程師的好奇心和積極，對工作也沒有台灣人一樣專注。