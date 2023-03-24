台北股匯市雙漲，台股今漲50.75點，收在15,914.7點，成交值2,591.47億元。三大法人合計買超158.95億元，外資及陸資買超112.98億元。在外資買股並偏向匯入下，新台幣今最高升至30.332元，午盤後收服收斂，終場小升1.9分。

隨國際美元止貶回升0.47％，主要亞幣今普遍拉回修正，根據央行統計，韓元今重挫1.24％、人民幣貶0.31％、馬來西亞幣貶0.2％、新加坡幣貶0.16％；而日圓升值則0.53％、泰銖升0.19％、菲律賓披索升0.16％、新台幣小升0.06％，前日平盤整理的印尼盾則強升1.24％。

匯銀主管分析，昨日市場因美國利率決策公佈答案，國際美元走疲下，主要亞幣全面走升，今日市場激情退散，且交易量平淡許多，盤出在進口商進場買美元帶動，新台幣最低貶至30.38元，午盤後外資偏向匯入，力道壓過進口商買匯，新台幣往升值方向走，且周線已連二紅。

匯銀主管指出，美國聯準會（Fed）及台灣央行宣布升息半碼後，外資操作動向將轉趨明朗，加上月底出口商拋匯需求助陣，預期新台幣短線將震盪偏升，後續有望續往30元整數關卡測試。

至於新台幣走勢，外匯交易員指出，短線新台幣有撐，但要升破30元字頭，恐要等到Fed真正停止升息，非美貨幣才有機會大幅反彈，第三季新台幣若突破30元關卡，屆時就看市場對降息預期，也有機會重新站穩2字頭。